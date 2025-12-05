Dünya Kupası kura çekimi töreninde İran'ı kim temsil edecek?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün yapılacak.

Kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:

Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

ABD'deki kura çekimi töreninde İran'ı kim temsil ediyor?

İran Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Emir Kalenuyi, bugün Washington’da yapılacak 2026 Dünya Kupası kura çekim törenine katılacak.

İran Futbol Federasyonunun bazı üyelerine ABD vizesi verilmedi.

Washington'un tutumuna tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin vize vermemesini “hukuka aykırı bir eylem” olarak değerlendirdi.