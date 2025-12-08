Ahmet Ercan, Antalya ve Van depremlerini değerlendirdi: 3 bölgeye dikkat çekti

AFAD dün akşam saat 22.17’de Van'ın Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde ve 6.11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremi takiben sabaha karşı saat 03:31'de merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

'Van’ın yeni yerleşim alanı Erek Dağı’na doğru gelişmelidir'

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, her iki depremi sosyal medya adresinde değerlendirdi. Ercan Van depremi için şunları kaydetti:

"Van Tuşpa’da 6 km odak derinliğinde olan M 4,5 büyüklüğündeki deprem 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gelirim boşalmasıdır. Bu büyüklükteki bir deprem Van ve dolayında hasar yapmaz.

Bunun ardından daha büyük bir deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur. Van’da bir depremin etkili olabilmesi M5,8 den büyük olması gerekir. Van’ın yeni yerleşim alanı Erek Dağı’na doğru gelişmelidir."

'Erciş, Çaldıran ile Muradiye'

"Van ile dolayındaki küçük depremlerin yüzde 94’ü M4~4,8 arasında, yıkıcı olmayan ancak sarsıcı sığ depremlerdir. Biz JEOFİZİK Mühendisleri bu büyüklükteki depremleri olağan karşılarız. Van’da deprem yıkıcılık eşik değeri M5,8dir.

Van ilinin çekincesi kuzey kesimleri olan Erciş, Çaldıran ile Muradiye ilçeleridir. Bu kesimlerde beklenen deprem büyüklükleri M7,3’e kadar varabilir. O nedenle her küçük sarsıntıdan sonra büyük endişelere kapılmak gerekmez."

'Büyük bir deprem gelirse şaşırırım'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sabaha karşı meydana gelen Antalya depremi için ise şunları kaydetti:

"Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla oluşan küçük gerilim boşalmasıdır. Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım."

