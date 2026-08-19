Yemen: Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankeri hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri’nin açıklamasına göre 20 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında Suudi Arabistan'a ait veya Suudi petrol taşımacılığıyla bağlantılı 8 petrol tankeri hedef alındı.

Seri, bunlardan 5'inin Kızıldeniz'de, 3'ünün ise Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde hedef alındığını bildirdi.

Seri, 48 geminin güzergahını değiştirerek geri dönmek zorunda bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Askeri Sözcü, Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılara karşılık olarak da 9 operasyon düzenlediklerini belirtti.

Yahya Seri, bu operasyonlarda Suudi Arabistan'ın Yanbu, Necran, Cizan ve Abha kentleri ile ülkenin doğusundaki petrol kaynaklarının hedef aldığını ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi Arabistan'ı gerginliğin tırmanmasının tehlikeleri konusunda uyararak, "Gerginliğin tırmanmasına, gerginliği tırmandırarak karşılık vereceğiz" diye konuştu.