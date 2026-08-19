Galibaf- Zeydi görüşmesinin detayları belli oldu

Görümede Galibaf, Irak’ta Şehit Ayetullah Hamaney için düzenlenen cenaze törenine ilişkin Irak yetkililerine ve halkına teşekkürlerini sundu. Galibaf, özellikle aşırı sıcaklara rağmen Irak genelinde 10 milyondan fazla insanın bu törene katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbain törenlerinin gerçekleştirilmesi için bu yıl sağlanan olağanüstü imkânlardan dolayı Irak yönetimine şükranlarını sundu.

İki ülke arasındaki köklü geçmişe ve ortak paydalara dikkat çeken Galibaf, İran ve Irak’ın sadece coğrafi, tarihi ve dini bağlarla birbirine bağlanmadığını, aynı zamanda komşu ülkeler olarak ortak dostlara ve ortak düşmanlara sahip olduklarını belirtti. Galibaf, ikili ilişkilerde eşsiz fırsatlar bulunduğuna değinerek, her iki ülkenin İslam ve Arap dünyasındaki bölgesel rolü konusunda benzersiz bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın IŞİD ile mücadelede Irak’a verdiği desteğe değinen Meclis Başkanı, iki halk arasındaki bağın derinliğini şu sözlerle ifade etti: “Saddam rejimi, dış güçlerin kışkırtmalarıyla ülkelerimiz arasında bir savaş başlatmış olsa da, onun döneminden sonra iki halk hızla birbirine yakınlaşmıştır. IŞİD saldırılarından sonra İran halkı, Irak’ın savunması için etkili adımlar atmaya hazır olduğunu göstermiştir. Bu durum, İran ve Irak arasındaki dostluğun zirvesidir.”

Galibaf, Irak’ın savunmasında hiçbir ayrım gözetmediklerini belirterek, “Biz Irak’a yardım ederken Şii, Sünni, Kürt, Arap veya Arap olmayan ayrımı yapmadık. Etnik ve mezhepsel farklılıklar bizim için bir önem taşımıyordu; temel amacımız Irak’ı savunmaktı. Bu nedenle IŞİD’in terör saldırılarına karşı yanınızda olmayı bir görev bildik. Bu yolda, eski dostlarım olan General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis gibi büyük şehitler verdik. Onlar, bu yolda iki halkın birliğinin ve dayanışmasının sembolü oldular” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Zeydi ise, görüşmede Irak ile İran arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi, coğrafi ve dini ortaklıkların önemine dikkat çekti. Zeydi ayrıca, İran'ın Irak'a yönelik desteklerini takdirle karşıladığını ifade etti. Özellikle terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen mücadelede İran’ın Irak’a verdiği desteğin önemini vurguladı.

