İran'dan Şarika'ya Uçuşlar Başladı

12 günlük savaşın ardından, İranlı bir havayolunun Şarika’ya yaptığı ilk uçuş bu sabah, Pazartesi günü İmam Humeyni Havalimanı’ndan başladı.

İran Hava Seyahat ve Turizm Hizmet Ofisleri Derneği Başkanı Hürmetulah Rafiei, İranlı şirketin Şarika uçuşunun başlamasının ardından gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

“12 günlük savaş, kamuoyunu ve halkın ekonomik durumunu ciddi şekilde zedeledi. Ancak bu uçuş, bir havayolu tarafından öncülük edildi.”

Rafiei, Şarika’nın en fazla uçuş talebinde bulunan BAE şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Tahran, Lar, Bender, Keşm ve Ahvaz şehirlerinden uçuşların bugün başladığını ifade etti.

Ayrıca Rafiei, “Şarika’ya haftalık 14 uçuş planlanıyor. Bu, turizm sektöründe iyi bir ilerleme vaat ediyor. Dostlarımızın gayretli olmasını, bu uçuşun güçlü kalmasını ve dış hat uçuşlarında artışa tanıklık etmeyi umuyoruz.” dedi.