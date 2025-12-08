İran'da UAEA müfettişleri yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, İran'ın son üç yılda nükleer sanayisinde büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, ülkenin nükleer ürünlerine yönelik uluslararası talebin arttığını vurguladı.

İslami, "ABD ve İsrail reijiminin askeri saldırılarında kurumdaki personelimiz arasında herhangi bir can kaybı olmadı. Suikaste uğrayan nükleer bilimciler ne askerdi ne de kurumumuza bağlıydı; onlar Şehit Beheşti Üniversitesi'ndeki projelerde yer almışlardı." dedi.

Bu kurumun faaliyetlerinden geri adım atmadığını belirten İslami, "Şu anda İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişleri bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail 13 Haziran’da İran’ın nükleer silah edinmeye yakın olduğunu iddia ederek hava saldırısı başlatmış, üst düzey komutanları ve bilim adamları hedef almıştı.

ABD de aynı iddiayla 23 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine saldırdı ve tesislerin ‘tamamen yok edildiğini’ öne sürdü.