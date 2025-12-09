Bakü Üniversitesi'nde Erakçi'nin kitabının Azerice çevirisi tanıtıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle istişarelerde bulunmak üzere Bakü'ye giden Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, pazartesi akşamı Bakü Devlet Üniversitesi hocaları ve öğrencilerine, uluslararası sorunların çözümünde hükümetler arası diplomasi ve iş birliğinin önemi konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşünü anlattı.

Dışişleri Bakanı diplomasinin bir ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına alma aracı olarak önemine değinerek, diplomasinin başarısı ve etkinliği için ön koşul ve gereklilikleri açıkladı ve yetkili müzakerelerin bir ülke için güç üreten bir araç olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı, İran milletinin Haziran ve Temmuz milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destansı bir şekilde savunma tecrübesine değinerek, İran milletinin meşru çıkarlarını güvence altına almak için iyi niyet ve özgüvenle müzakere ettiği gibi, milli onurunu ve çıkarlarını savunma konusunda da kararlı ve azimli olduğunu, yabancı saldırganlık ve işgallere karşı İran milletini korumak için mücadele etmekten çekinmediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı toplantının sonunda "Müzakerenin Gücü" kitabının Azerice çevirisini tanıttı ve törene katılan çok sayıda profesör ve öğrenciye kitabını hediye etti.