İran ve Azerbaycan, ilişkileri güçlendirmeye kararlıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün gece X platformunda yayımladığı mesajda Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Bakü ziyaretini değerlendirdi.

Bekayi paylaşımında, “Dışişleri Bakanı Dr. Erakçi, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ilk resmi ikili ziyaretinde, bu sabah ilgili bölgesel genel müdür ve Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi tarafından karşılanarak Bakü’ye giriş yaptı ve gün boyunca bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile çok iyi ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.

Bekayi, “Bakü Devlet Üniversitesi’ni ziyaret etmek, bu üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya gelmek ve ‘Müzakere’nin Gücü’ adlı kitabının Azerice çevirisinin tanıtımına katılmak, bu kısa fakat verimli bir günlük ziyaretin son bölümünü oluşturdu” diye kaydetti.

Bekayi paylaşımının devamında, “İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti, bölgesel barış ve istikrarın korunması amacıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çok taraflı yapılarda işbirliğinin güçlendirilmesi için tüm kapasitelerden yararlanmaya kararlıdır.