Düşman, İran’ın askeri baskıyla ne boyun eğeceğini ne de ele geçirilebileceğini kavramıştır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Hazreti Fatıma'nın (s.a) kutlu doğum günü nedeniyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir grup Ehlibeyt (s.a) mersiyehanı ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamaney bu görüşmede, ulusal direnişi, ‘emperyalizmin her türlü baskısına karşı direnç ve dayanıklılık ve kararlılık’ olarak tanımlayarak, “Bazen baskı askeri olur; tıpkı milletimizin Kutsal Savunma döneminde yaşadığı ve son aylarda gençlerin de şahit olduğu gibi. Bazen ise baskı ekonomik, medya, kültürel veya siyasi olur” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney, Batılı medya organları ile bazı siyasi ve askeri yetkililerin propaganda kampanyalarını, düşmanın yürüttüğü ‘reklam ve psikolojik baskının’ bir örneği olarak nitelendirerek,“Emperyalizmin milletlere başta İran milletine uyguladığı çeşitli baskıların amacı bazen toprak genişletmektir; bugün ABD’nin Latin Amerika’da yaptığı gibi” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamaney, “Bazen yer altı kaynaklarına hâkim olmak hedeflenir; bazen de yaşam tarzını değiştirmek istenir. Ancak daha da önemli olan emperayalizim ana hedefi ‘kimlik değişimi’dir” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hameney, küresel zorba güçlerin İran milletinin ‘dini, tarihi ve kültürel’ kimliğini değiştirmek için yüz yılı aşkın süredir çaba gösterdiğini belirterek, “İslam Devrimi, tüm bu planları boşa çıkardı ve son yıllarda da milletimizin teslim olmaması, direnişi ve dayanıklılığı sayesinde düşmanların geniş çaplı baskıları sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Direniş kavramının ve bu doğrultudaki düşüncenin İran’dan bölge ülkelerine ve bazı başka ülkelere yayılmasını bir gerçek olarak değerlendiren Ayetullah Hamaney, “Düşmanın İran ve İran milletiyle yaptıklarının aynısını herhangi başka bir millete yapsalardı, o ülke yerle bir olurdu” diye konuştu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney, mersiyelerin şehitlerin anısını yaşatma ve ülkede direniş kültürünü derinleştirip yaymadaki etkisine işaret ederek şöyle dedi:

“Bugün, tanık olduğumuz askeri çatışmadan ziyade, geniş bir düşman cephesiyle karşı karşıya olduğumuz bir "propaganda ve medya savaşının merkezinde bulunuyoruz; çünkü düşman bu kutsal ve manevi toprakların askerî baskıyla ne teslim edileceğini ne de ele geçirilebileceğini kavramıştır” dedi.

Düşmanın hedeflerini ve ‘yığınak düzenini’ tanımanın gerekli olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamaney, “Askerî cephede olduğu gibi, bu propaganda ve medya savaşında da kendi düzenimizi, planımızı ve hedeflerimizi düşmanın yöntemine uygun biçimde belirlemeli ve onun hedef aldığı noktalara yani İslami, Şii ve devrimci öğretilere odaklanmalıyız” ifadesini kullandı.