Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Iraklı mevkidaşı Reşid ile görüştü

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Pezeşkiyan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ve Irak arasındaki tarihi dostluğa dikkat çekerek, “Irak’la her alanda ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

İki ülke arasındaki demiryolu hatlarının bağlantısının önemine vurgulayan Pezeşkiyan, Basra-Şelemçe demiryolu projesinin tamamlanmasının İran'ın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin bölgedeki yıkıcı rolünü eleştirerek, şunları kaydetti:

“Bu rejim, Müslüman ülkeler arasındaki bilimsel, kültürel, ekonomik, siyasi ve endüstriyel ilişkilerin güçlenmesini engellemeye çalışıyor ve bölgede etnik ve dini savaş çıkmasını istiyor. Bu planları etkisiz hale getirmenin tek yolu, uluslarımızı birbirine daha da yaklaştıracak tüm alanlarda işbirliğini, ortak yatırımları ve ticareti geliştirmektir. Düşmanlar ve özellikle Siyonist rejim anlaşmazlık yaratma projesini iziliyor ve bu yüzden bölge ülkeleri her türlü gerilimden kaçınılmalıdır”

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede İsrail saldırganlığı da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Pezeşkiyan-Reşid görüşmesinde, İran’ı Irak’a bağlayan Basra-Şelemçe demiryolu projesi ve son günlerde yapılan Irak’taki seçimler de gündeme getirldi.

İran'ı “Irak'ın en önemli komşusu” olarak nitelendiren Reşid, iki ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğun belirtti.

