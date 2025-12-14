Sudan'da BM tesisine saldırı: En az 6 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan’ın orta kesiminde yer alan Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli’de Birleşmiş Milletler’e bağlı bir lojistik üsse düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda 6 barış gücü personelinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Guterres, hayatını kaybedenlerin tamamının Bangladeş vatandaşı olduğunu ve Abyei bölgesi için kurulan Birleşmiş Milletler Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA) bünyesinde görev yaptıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri saldırıyı şiddetle kınayarak bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve Birleşmiş Milletler barış gücü personelini hedef alan saldırıların, uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu sayılabileceği uyarısında bulundu.

Guterres ayrıca, saldırının faillerinin derhal tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması çağrısında bulundu.