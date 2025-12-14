İran, Avustralya'daki silahlı saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Bekayi, "Avustralya'nın Sidney kentindeki saldırıyı kınıyoruz. Nerede olursa olsun, insanlara karşı işlenen terör eylemi ve sivillerin katledilmesi reddedilir ve kınanır." dedi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 12 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı.