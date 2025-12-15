  1. İran
15 Ara 2025 13:25

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı değişti

İran'da Tuğgeneral Alirıza Elhami, Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Tuğgeneral Alirrza Elhami, Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in yerine Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Tuğgeneral Elhami 2019 yılından beri İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

