İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı değişti

Tuğgeneral Alirrza Elhami, Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in yerine Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
Tuğgeneral Elhami 2019 yılından beri İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
İran'da Tuğgeneral Alirıza Elhami, Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
