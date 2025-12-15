Trump Koridoru Zengezur Koridoru'nun aynısı

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bugün Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Grigor Hakobyan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki durum ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Velayeti, İran ve Ermenistan arasındaki tarihi ve köklü bağlara değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti her zaman bu ilişkileri derinleştirmeyi amaçlamıştır" dedi.

ABD'nin sözde "Trump" planını değerlendiren Velayeti, "Bu proje 'Zengezur Koridoru'ndan farklı değil ve İran İslam Cumhuriyeti buna kesinlikle karşıdır" ifadesini kullandı.

Velayati, "İran olarak ülkenin sınırlarının güvenliğini tehdit eden her türlü değişikliğe karşıyız. Bu yüzden Zengezur Koridoru planı gündeme getirildiğine karşı çıktık. Zengezur Koridoru, İran'ın kuzeyinde NATO varlığının önünü açabilir ve İran ile Rusya'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabilirdi. Trump planı pratikte aynı proje, sadece adı değişti ve şimdi ABD şirketlerinin Ermenistan'a girişi şeklinde uygulanıyor." diye konuştu.