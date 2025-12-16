Erakçi, "İran-Rusya" ilişkilerine dair makale kaleme aldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “Yeni Çok Taraflı Düzene Doğru Stratejik Ortaklık” başlıklı makalesinde, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin derinliğini ve önemini vurguladı. Makale, Rus gazetesi Kommersant’ta Rusça olarak yayımlandı.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin köklü, çok yönlü ve uluslararası sistemdeki derin değişimlere dair ortak bir anlayışa dayandığını belirtti. İran dış politikasının temel direklerinden birinin komşuluk diplomasisi olduğunu ifade eden Erakçi, bu yaklaşımın güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın yalnızca komşu ülkeler arasındaki işbirliğiyle sağlanabileceğine dayandığını vurguladı. Bu çerçevede, Avrasya ve Hazar bölgelerinde önemli bir komşu olan Rusya’nın, İran’ın dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki bağların, 21. yüzyılın başlarında imzalanan İlişkilerin Temelleri ve İşbirliği İlkeleri Antlaşması ile yeni bir aşamaya girdiğini belirten Erakçi, bu antlaşmanın karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama, iyi komşuluk ve ortak çıkarların teşvik edilmesi temelinde uzun vadeli işbirliğinin yasal ve siyasi temellerini attığını ifade etti.

Bölgesel ve küresel süreçlerin hızlı gelişiminin, İran ve Rusya’nın uluslararası ilişkilerdeki artan rolü ile tek taraflı eylemlerin, siyasi baskıların ve yasadışı yaptırımların neden olduğu zorlukların, işbirliği çerçevesini güçlendirme ihtiyacını daha da belirgin hale getirdiğini kaydeden Erakçi, bu bağlamda Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalandığını vurguladı. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükselttiğini ve siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, enerji, bilim ve teknoloji, kültür, turizm ve yatırım alanlarında işbirliği için net ufuklar çizdiğini söyledi.

Erakçi, İran ve Rusya arasındaki kültürel ve medeniyet bağlarının bu ortaklığın güçlü ve uzun vadeli bir temelini oluşturduğunu belirtti. Ekonomik alanda, iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin mevcut seviyesinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Erakçi, ikili ticaretin artırılmasının ve ortak yatırımların geliştirilmesinin iki ülkenin ekonomik ilişkilerini gerçek siyasi ilişkiler düzeyine yükseltebileceğini vurguladı. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği içindeki işbirliğinin, İran ekonomisinin bölgesel pazarlara sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasını sağladığını belirtti.

Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun geliştirilmesi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesinin, İran ve Rusya’yı Avrasya taşımacılık mimarisinde Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan iki tamamlayıcı eksen haline getirebileceğini ifade etti.

Son olarak, bilimsel ve teknolojik iş birliğinin İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığın temel direklerinden biri olduğunu belirten Erakçi, her iki ülkenin yeni teknolojiler, enerji, havacılık, uzay, barışçıl nükleer teknolojiler, yapay zeka, nanoteknoloji ve tıp bilimleri alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, iki ülkenin üniversiteleri, araştırma merkezleri, bilim şirketleri ve teknoloji enstitüleri arasında işbirliğini genişletmek için uygun bir platform sağladığını ve bu işbirliğinin bilimsel ve teknolojik bağımsızlığa yol açabileceğini kaydetti.

Bakan Erakçi, İran ve Rusya arasında çok taraflı örgütler ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülen işbirliğinin, iki ülkenin tek kutuplu bir düzenden daha adil, dengeli ve kapsayıcı bir düzene geçişin gerekliliği konusunda ortak bir görüşe sahip olduğunu yansıtığını dile getirdi.