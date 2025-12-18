Rusya Federasyonu'nun İran Büyükelçiliği yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Uzun süredir gözaltında bulunan bir Rusya Federasyonu vatandaşının serbest bırakılması İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri tarafından teyit edilmiştir. Şu anda büyükelçilikte bulunmaktadır, sağlık durumu iyidir ve ülkesine dönmeye hazırlanmaktadır."

Bu Rus vatandaşı, geçen sonbaharda fotoğraf çekimi nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı; fotoğraflarında bazı "hassas kurumlar" yer alıyordu. Tutuklandığı andan itibaren bu vatandaşın akıbeti, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçiliğin sürekli ve ısrarlı çabalarının odağında olmuş ve serbest bırakılması için sürekli çabalar sarf edilmiştir.

Bu konunun çözümünde gösterdiği yardımlarından dolayı İran tarafına minnettarız; bu durum, Rusya ve İran arasındaki bu çok önemli insani alandaki işbirliğinin olağanüstü özelliğini göstermektedir.