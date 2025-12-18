  1. İran
18 Ara 2025 11:41

İran Kara Kuvvetleri, düşmanla mücadele için yapay zekâ ile donatıldı

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, ordunun ülkeyi dış tehditlere karşı savunmak için yapay zekâ (YZ), kuantum ve ileri teknolojilerle donatıldığını söyledi.

Araştırma Haftası vesilesiyle düzenlenen bilim elitlerinin bir araya geldiği bir toplantıda konuşan komutan, araştırmanın ve araştırma faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, araştırmanın düşmanların teknolojik tehditleriyle mücadelede stratejik bir silah gibi olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili "İran Kara Kuvvetleri, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameny'in tavsiyelerini kullanarak bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında büyük adımlar atmıştır"dedi.

