Muhsin Rızai: Hürmüz Boğazı dışında yeni bir yasak bölge oluşturacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, özel bir televizyon programında bölgedeki son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, olası hareketliliklere karşı yeni stratejilerin uygulanacağını duyurdu.

Rızai, karşı tarafın bazı gemileri gece saatlerinde geçirmeye yönelik girişimlerine değinerek, “Uzman personel kullanarak ve yüksek maliyetler ödeyerek ekipmanları kapatmaya çalışıyorlar. Genellikle birkaç gemiyi geçiriyorlar ancak bunlar hedef alınıyor.” dedi.

Düşman gemilerinin batırılması konusunda henüz kesin karar alınmadı

Rızai, düşman gemilerinin batırılması yönünde karar alınıp alınmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Henüz bunları batırma konusunda kesin bir karar almadık. Çünkü petrol sızıntısı ve Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi'nde geniş çaplı kirlilik bizim için de sorun oluşturacaktır. Ancak şunu vurguluyorum: Bu gemilerin hiçbiri bölgeden sağlam çıkamayacak ve mutlaka zarar görecek.”

Rızai, İran'ın önümüzdeki gün ve haftalarda uygulamaya koyacağı planları anlatırken, Hürmüz Boğazı'nın dışında yeni bir yasak bölge oluşturacaklarını açıkladı. Bu bölgenin ABD Donanması'nın kuşatma hattından başlayarak Fars Körfezi'ne kadar uzanacağını söyledi.

İhlalci gemiler yaptırım listesine alınacak

Rızai, “Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen ve bu bölgede tespit edilen her gemi, bizim yaptırım listemize, yani geçişi yasaklananlar listesine alınacak.” dedi.

Ayrıca boğazın doğu veya batı tarafında geçiş için bekleyen gemilere uyarı yapılacağını belirten Rızai, ihlal durumunda geminin ve sahibinin bilgilerinin kaydedileceğini söyledi.

Rızai, söz konusu yaptırım listesinin ayrıntılarını açıklarken, geminin, gemi sahibinin ve kiracısının bilgilerinin kaydedileceğini ve karşı tarafa bildirileceğini belirtti.

Bu listeye alınan gemilerin sigorta konusunda ciddi sorunlarla ve taşımacılık maliyetlerinde astronomik artışlarla karşılaşacağını ifade eden Rızai, ihlalin tekrarlanması ve geminin yeniden geçiş yapması halinde söz konusu geminin İran'ın kontrolündeki bölgeye gireceğini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ve doğal gaz ticaretindeki stratejik konumuna dikkat çeken Rızai, bölgenin yaptırım uygulanan gemiler için bir kontrol noktasına dönüştürüleceğini ve geçişlerin İran'la koordinasyona tabi olacağını belirtti. Bazı gemilerin ise açıklama sunmaları halinde sınırlı sayıda geçiş izni alabileceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nı tamamlayıcı nitelikte yeni bir yasak bölge oluşturulacağını da açıklayan Rızai, bu bölgenin ABD Donanması'nın kuşatma hattından başlayarak malların yüklenmesi için kullanılacak varış limanlarına kadar uzanacağını belirtti.

Yeni bölgenin İran'ın operasyon alanını genişleteceğini söyleyen Rızai, bunun askeri saldırıya ihtiyaç duyulmadan, ihlal yapan ülkelere karşı gerçek ve etkili bir yaptırım aracı oluşturacağını savundu.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, deniz lojistiği uzmanlarının bu uygulamanın bazı yönlerden füze ateşlemekten daha etkili olabileceğini düşündüğünü belirterek, gemilerin yaptırım listesine alınmasıyla gelecekte Hürmüz Boğazı'ndan geçmelerinin fiilen engelleneceğini söyledi.

Bu yasak bölgenin belirli bir süre için oluşturulacağını belirten Rızai, bunun İran'ın önceki anlaşmalardan ABD'nin çekilmesinin ardından yaklaşımını değiştirdiğini gösterdiğini ifa de etti.

Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde yeni trafik kontrol sistemi

Rızai, son bir haftada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalciler üzerindeki baskının ciddi şekilde artırıldığını belirterek, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki gemi trafiğini bu yasak bölgede kontrol etmek amacıyla yeni bir sistem tasarlandığını açıkladı.

ABD'nin ekonomik kuşatmasına ilişkin soruya yanıt veren Rızai, gemilere yönelik yaptırım uygulamalarının askeri operasyonların ötesine geçen bir adım olduğunu savundu. Bunun ABD üzerinde daha ağır baskı oluşturacağını ve petrol fiyatları ile karşı tarafın maliyetlerini kesinlikle etkileyeceğini söyledi.

Rızai, ekonomik kuşatma nedeniyle İran'da kıtlık yaşanacağı yönündeki iddiaları ise reddetti. Hükümetin yeterli miktarda gıda ve temel ihtiyaç maddesi stoku öngördüğünü söyledi.

Petrol satışlarına da değinen Rızai, fırsatların oluştuğu dönemlerde günlük yaklaşık 1 ila 1,5 milyon varil petrol satıldığını ve gelirlerin ülkeye geri döndüğünü belirtti. Örnek olarak, anlaşmaların ardından ilk hafta içinde yüzer stoklarda bulunan 70 ila 80 milyon varil petrolün satış noktalarına gönderildiğini söyledi.

Rızai, mevcut durumun büyük bölümünü karşı tarafın yürüttüğü psikolojik savaşın sonucu olarak değerlendirdi ve petrol satışları ile döviz gelirleri dikkate alınarak iç piyasada dolar kurunun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD savaş gemisine füze testiyle kuşatmanın aşılamaz olmadığını gösterdik

Rızai, özel haber programının devamında İran'ın deniz kuşatmasını kırmaya yönelik yeni yaklaşımını anlattı. Son 48 saat içinde bir ABD savaş gemisine karşı önemli bir füze testi gerçekleştirildiğini açıklayan Rızai, bunu savaşın ve kuşatmanın kırılganlığının dönüşümünde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Rızai, füze saldırısının amacının İran'ın tehdidini inandırıcı hale getirmek ve caydırıcılık gücünü göstermek olduğunu belirterek, “200-300 kişilik bir savaş gemisinin batırılmasının karşı taraf için ağır sonuçları olacaktır.” dedi.

İran'ın bu eylemine karşılık iki İran petrol tankerine saldırı düzenlendiğini belirten Rızai, söz konusu testin savaş stratejilerinde bir dönüşüm ve İran'ın deniz kuşatmasına artık tahammül etmeyeceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Rızai ayrıca hükümet ve tüccarların ticaret güzergâhlarını güneyden diğer koridorlara kaydırmak için geniş çaplı bir seferberlik başlattığını söyledi.

İran'ın 15 ülkeyle kara sınırı veya komşuluk ilişkisine sahip olduğunu belirten Rızai, ihracatın güney güzergâhları dışından artırılması amacıyla kara ve demiryolu koridorlarının hızla oluşturulduğunu ve önümüzdeki gün ve haftalarda ekonomik durumun iyileşeceğini savundu.

Umman'la koridor anlaşması tamamlandı

Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetimini daha ciddi şekilde ele alacağını belirterek, Umman ile ortak sularda uluslararası bir koridor oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın sonuçlandırıldığını açıkladı.

İki ülkenin iş birliğiyle oluşturulacak bu koridorun Fars Körfezi'ne giriş ve çıkışları yöneteceğini belirten Rızai, koridorun haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Rızai, bu koridorun yeni diplomasi açısından somut bir güvence işlevi göreceğini belirtti. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, sabotaj yapılmaması ve İran'a yönelik tehdit veya saldırılardan kaçınılması konusunda karşılıklı taahhütler verileceğini söyledi.

Rızai, bunun önümüzdeki gün ve haftalarda diplomaside yeni bir dönüşümün başlangıcı olacağını ifade etti.