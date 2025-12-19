  1. Toplum
Kahramanmaraş ve çevresinde korkutan deprem!

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 16.19’da kaydedildiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre, yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya’da da hissedildi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Bölgede yaşanan son depremin ardından, uzmanlar Doğu Anadolu Fay Hattı çevresindeki sismik hareketliliğin yakından izlenmeye devam edildiğini vurguladı.

