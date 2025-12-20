Hindistan sahil güvenlik gemisi ilk kez İran’a demir attı

Hindistan’a ait sahil güvenlik gemisi “Sarthak” ülkenin güneydoğusunda bulunan Çabahar Limanı’ndaki İran Donanması’nın 3. deniz bölgesine demir attı.
Denizaşırı göreve çıkan Sarthak gemisi İran’da 3 gün kalacak.
Hindistan’a ait sahil güvenlik gemisi ilk kez İran’ın Çabahar Limanı’na demir attı.
