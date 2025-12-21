İranlı komutan: Daha da güçlendik

Yemen'in Al Masirah televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkan Vekili Tuğgeneral Ahmed Vahidi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Vahidi, tüm baskılara ve zorluklara rağmen ülkenin askeri gücünün arttığını vurguladı.

İran’ın 12 günlük savaştan sonra daha güçlü hale geldiğini ve gözlerinin açık olduğunu belirten Tuğgeneral Vahidi, durumu dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

İranlı komutan, 12 günlük savaş deneyiminin, askeri hazırlığı artırdığını ve silahlı kuvvetlerin çeşitli birimleri arasındaki koordinasyon ve hazırlık seviyesini yükselttiğini söyledi.,

Tüm düşmanın faaliyetlerini izlediklerini belirten Tuğgeneral Vahidi, İran’ın güvenliği ve egemenliğine yönelik her türlü tehdidin güçlü bir yanıtla karşılaşacağını vurguladı.

Tuğgeneral Vahidi, kendine yeterliliğin ve yerli üretimin, İran’ın askeri üstünlüğünün temel taşını oluşturduğunu ifade ederek, yaptırımların İran halkının iradesini kırmadığını ve savunma yeteneklerinin gelişimini engelleyemediğini belirtti.

Siyonist rejimin İran’a yönelik tehditlerine atıfta bulunan Genelkurmay Başkan Vekili, “Siyonist rejimin bize yönelik tehditleri yeni değil ve değersizdir; bu, onların yenilgilerini örtbas etme ve hedeflerine ulaşamamalarının bir sonucudur” diye konuştu.