AB ve ABD arasında tansiyon yükseliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin, komisyonun eski üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya seyahat kısıtlaması getirme kararını şiddetle kınadı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ifade özgürlüğünün Avrupa'da temel bir hak ve değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda egemen hakka sahip, açık ve kurallara dayalı tek bir pazar olduğu belirtilerek, "Dijital kurallarımız, tüm şirketler için güvenli, adil ve eşit bir oyun alanı sağlar ve ayrımcılık yapmadan uygulanır." değerlendirmesi yapıldı.

AB'de ABD'ye misilleme uyarısı

Söz konusu seyahat kısıtlaması konusunda ABD yetkililerinden açıklama talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerekirse, haksız önlemlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Trump yönetimi, ABD'li teknoloji devlerine "sansür" uyguladıkları gerekçesiyle eski AB yetkilisi Thierry Breton ve dört aktiviste yaptırım kararı aldı. Donald Trump yönetimi, bu isimleri internette "sansür" uygulamakla suçluyor.

Yaptırım listesindeki isimler kimler?

Yaptırım uygulanacaklar arasında eski Komiser Breton'un yanı sıra, Berlin merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in kurucuları ve eş CEO'ları Anna-Lena von Hodenberg ile Josephine Ballon'un isimleri de yer alıyor. 2018 yılında kurulan HateAid,dijital şiddete karşı mücadele ediyor ve AB ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca, internetteki nefret söylemi ve dezenformasyona karşı mücadele yürüten İngiliz STK temsilcileri Imran Ahmed ve Clare Melford da kara listeye alınan isimlerden.

Geçtiğimiz hafta ABD hükümeti; aralarında Alman DHL, Siemens ve İsveçli Spotify gibi dev şirketlerin de bulunduğu Avrupa merkezli firmalara karşı misilleme önlemleri alabileceği tehdidinde de bulundu.