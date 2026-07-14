En tehlikeli tehdit Tahran'dan değil, Tel Aviv'den geliyor

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin serbest geçişini uzun vadede güvence altına alacak bir mekanizmanın oluşturulması için karmaşık müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

El-Busaidi, "İran ve uluslararası toplumla işbirliği yaparak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin serbest dolaşımını güvence altına alacak bir mekanizmanın oluşturulması sorumluluğunu üstleniyoruz." dedi.

Ummanlı Bakan, Fars Körfezi'nin güvenliğine yönelik en tehlikeli tehditlerin bölgenin içinden değil, bölge dışındaki kararlar ve hareketlerden, özellikle de Tel Aviv'den kaynaklandığını ifade etti.

El-Busaidi ayrıca, "ABD ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu ilişkiler, savaş sırasında ortaya çıkan yeni stratejik gerçeklerle daha uyumlu hale getirilmelidir. Mevcut savaş felaket niteliğindeydi, Birleşmiş Milletler'den herhangi bir yetki almamıştı ve hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı." diye konuştu.







