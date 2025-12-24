  1. Azerbaycan
24 Ara 2025 17:55

Erdoğan ve Aliyev Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini görüştü

Erdoğan ve Aliyev Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Masada Azerbaycan-Ermenistan barış süreci vardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum günü ile yeni yılını tebrik etti.

News ID 1933209

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler