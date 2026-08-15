Pezeşkiyan, İranlı kadın haltercileri tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı kadın haltercilerin Asya Şampiyonası'nda elde ettikleri ilk ikincilikle önemli bir ilke imza attıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, paylaşımında, “İran'ın kadın haltercileri, Asya'da elde ettikleri ilk ikincilikle değerli bir ‘ilki’ kendi adlarına kaydettiler.” ifadelerini kullandı.

İranlı kadınların farklı alanlarda yeteneklerini defalarca kanıtladığını belirten Pezeşkiyan, “İran'ın kızları ve kadınları, farklı alanlarda yeteneklerini defalarca ortaya koydular.” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Çabamız, yetenekli, gelecek vadeden ve ülkemize gurur veren bu neslin ilerleme yolunu daha da kolaylaştırmaktır.” ifadelerini kullandı.