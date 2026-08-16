Mekke Anlaşması” Uluslararası Oturumu: Orta Doğu’da Güç Haritası Değişiyor mu?

Mekke Anlaşması; Orta Doğu’daki güç haritası değişiyor mu?” başlıklı uluslararası oturum, Çarşamba günü saat 13.00’te Mehr Haber Ajansı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Oturuma; Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Hasan Ünal, Pakistanlı kıdemli akademisyen ve analist Dr. Seyyid Raşid Abbas Nakvi, gazeteci ve Arabistan uzmanı Dr. Kamran Karami, Batı Asya araştırmacısı Muhammed Beyat, Kahire’den güvenlik araştırmacısı Mustafa Kemal ve Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü ile Dış Haberler Direktörü Muhammed Rıza Muradi katılacak.

Uzmanlar, bu oturumda Mekke Anlaşması’nın boyutlarını ve sonuçlarını, ayrıca bunun Orta Doğu’daki güç dengeleri ve bölgesel dizilim üzerindeki olası etkilerini ele alacak.

Yüz yüze katılım sağlamak isteyenler, bilgilerini Telegram üzerinden @Mmoradi136 hesabına gönderebilir.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle, oturuma katılım ön kayıt ve önceden koordinasyon yapılması şartına bağlı olacak.