İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in bugün Lübnan'ın El-Ensar, Ali et-Tahir tepeleri, Nebatiye el-Fevka ve Deyr ez-Zehrani başta olmak üzere çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Bekayi, saldırılarda üç çocuk ve aynı aileden iki kadın da dahil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve konutlar ile sivil yapıların tahrip edildiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırılarının devam ettiğine ve Lübnan'ın ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünün ihlal edildiğine dikkat çekti.

Bekayi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleri karşısında sessizliğini ve eylemsizliğini sürdürmesini “üzüntü verici” olarak nitelendirdi.

İranlı Sözcü ayrıca, Lübnan halkının İsrail'in saldırıları karşısındaki onurlu direnişini takdir ederek, İran'ın Lübnan'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunma yolunda Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.