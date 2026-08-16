Düşman tamamen yenilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, sabırlı ve direniş gösteren İran halkına teşekkür ederek, Amerikan-İsrail düşmanlarının bölgede tamamen yenilgiye uğratılması ve İran halkının haklarının teslim edilmesine kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, İran halkının çelik gibi iradesi, kararlılığı ve sarsılmaz azmine teşekkür ederek, halka güvence verdi.

Açıklamada, “Bölgedeki Amerikan-İsrail düşmanlarının tamamen yenilgiye uğratılmasına, kahraman İran halkının haklarının elde edilmesine ve düşmanın teslim olmasına kadar, halkın meşru taleplerinden ve değerli liderimizin beklentilerinden vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, saldırgan ABD karşısında geri adım atılmayacağını belirtti.