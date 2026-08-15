Garibabadi'den "Hürmüz Boğazı" açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Donald Trump'ın “İran'ın yenilgisinin ardından yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceği” yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Garibabadi, “Hürmüz Boğazı ne bir tweet ile ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran tehditlerden korkmaz ve güç gösterileriyle de sindirilemez.” ifadelerini kullandı.

Garibabadi, bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez ve sonsuza kadar gerçeği kabul edin: Buraya kadar ağır ve stratejik yenilgiler aldınız. Hürmüz Boğazı İran'a aitti, İran'a aittir ve İran'a ait olacaktır. Bu boğaz yalnızca İran'ın emriyle kapatılacak ve açılacaktır.”

Garibabadi ayrıca, “Yenilgi gerçeğini kabul etmediğiniz ve hayal kurmayı bırakmadığınız sürece İran ablukayı uygulamaya devam edecektir.” dedi.