Trump, Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmek yerine kendi güvenliğini düşünmeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

Azizi, “ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bitmek bilmeyen tehditlerini sürdürmek yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli.” ifadelerini kullandı.

İranlı milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle bir durum ortaya çıkabilir ki kendisi, güvenliğini korumak için bir gıda taşıma kamyonuna sığınmak zorunda kalabilir.”