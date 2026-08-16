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16 Ağu 2026 10:21

İranlı yetkili:

Trump, Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmek yerine kendi güvenliğini düşünmeli

Trump, Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmek yerine kendi güvenliğini düşünmeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'a Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditlerini sürdürmek yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmesi çağrısında bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

Azizi, “ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bitmek bilmeyen tehditlerini sürdürmek yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli.” ifadelerini kullandı.

İranlı milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle bir durum ortaya çıkabilir ki kendisi, güvenliğini korumak için bir gıda taşıma kamyonuna sığınmak zorunda kalabilir.”

News ID 1937961

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