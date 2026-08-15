İran, Katar’da tutulan 3 pilotun akıbetinin araştırılması için Kızılhaç’tan soruşturma talep etti

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Askerleri Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırezade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger’e gönderdiği mektupta, Katar’da tutulduğu öne sürülen üç İranlı pilotun akıbeti konusunda “ciddi endişe” duyulduğunu belirterek, uluslararası insani yardım kuruluşundan pilotların durumunun acilen araştırılmasını talep etti.

Bakırezade, İran’ın ülkesine yönelik saldırılara karşılık olarak 2 Mart 2026’da iki İran Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 savaş uçağının Katar’daki bir ABD askeri üssüne doğru hareket ettiğini söyledi. Uçakların görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra dönüş sırasında düşman hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ve mürettebatın uçaklardan atlamak zorunda kaldığını belirtti.

Dört pilottan biri olan Tuğgeneral Mecid Kazemi’nin hayatını kaybettiğini ve cenazesinin daha sonra İran’a getirilerek defnedildiğini aktaran Bakırezade, diğer üç pilotun ise sağ olarak Katar güçleri tarafından yakalandığını ifade etti. Söz konusu pilotların Cevad Salihi, Abdülmecid Deştian ve Omran Behraveşiyan olduğu belirtildi.

Bakırezade, Katar’ın olayın üzerinden geçen altı ay boyunca savaş esirlerinin haklarına ve Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki uluslararası yükümlülüklere uymadığını savundu. Diplomatik girişimlere ve yapılan takip çalışmalarına rağmen İran tarafının pilotlarla görüşmesine, onları sorgulamasına veya aileleriyle ve dosyayı takip eden yetkililerle iletişim kurmalarına izin verilmediğini söyledi.

İranlı yetkili, konunun savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi ve soruşturulması gerektiğini belirtti.

Bakırezade ayrıca Cenevre Sözleşmesi’nin 3. Sözleşmesi’nin 70. ve 78. maddelerine atıfta bulunarak, savaş esirlerinin yakalanma durumlarını ailelerine ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bildirme hakkına sahip olduğunu, ayrıca koruyucu güçlerin temsilcileri ve Kızılhaç delegeleriyle iletişim kurabilmeleri gerektiğini vurguladı. Ağır yaralı veya ciddi şekilde hasta savaş esirlerinin ise sağlık durumlarının gerektirdiği hallerde doğrudan ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

İranlı general, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Katar’daki üç pilotla acilen görüşmesini, sağlık durumları hakkında Tahran’a bilgi vermesini ve pilotların hızlı bir şekilde serbest bırakılmasına aracılık etmesini istedi.