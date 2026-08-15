İran Devrim Muhafızları Komutanı: Dünyanın en donanımlı ordusunu dize getirdik

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, Rebiülevvel ayının başlaması dolayısıyla İslam savaşçılarına hitaben yayımladığı mesajda, altı aylık mücadele ve zorlu operasyonlarda gösterilen çabaları takdir etti.

Tümgeneral Vahidi, mesajında, İran güçlerinin son altı ay boyunca son derece zorlu koşullarda yürüttüğü operasyonlara dikkat çekti.

Tümgeneral Vahidi, “Sizler Yüce Allah'a tevekkül ederek; güneydeki adalar ve kıyıların kavurucu sıcaklığı ve ağır nemi ile kuzeydeki yüksek ve sarp sınır bölgelerinin dondurucu soğuğu gibi son derece zorlu şartlarda, ağır ateş altında gerçekleştirdiğiniz başarılı taarruz ve savunma operasyonlarıyla dünyanın en donanımlı ordusunu dize getirdiniz.” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, savaşçılara altı aylık mücadeleleri ve ağır ateş altında gerçekleştirilen zorlu operasyonlardaki başarıları nedeniyle teşekkür etti.