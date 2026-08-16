İran operasyonundaki ABD uçak gemisinde kriz: Savaş Bakanı’na açıklama çağrısı

Fox News’in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Savaş Bakanı Pete Hegseth’e gönderdikleri mesajda USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki kötüleşen koşullar hakkında açıklama talep etti.

Wall Street Journal ise ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, uçak gemisinde yaşanan sorunların savaş koşullarında olağan sayılabileceğini aktardı. Ancak yetkililer, geminin uzun süre boyunca herhangi bir limana uğramadan denizde kalmasının mürettebat açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini de kabul etti.

Daha önce Guardian, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında USS Abraham Lincoln’ün uzun ve benzeri görülmemiş görev süresinin, gemide bulunan yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesi arasında ruh sağlığı sorunlarını daha da ağırlaştırdığını bildirmişti. Haberde, bazı personelin kendilerini denize atmaya teşebbüs ettiği de belirtilmişti.