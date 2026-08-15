Galibaf: Dahiye'ye düzenlenen son saldırıda müzakereleri durdurdum

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bir grup kültürel seçkinle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen son saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galibaf, Hizbullah'ın istihbarat sorumlusunun ailesiyle birlikte hayatını kaybettiği saldırının ardından, “O sırada her şeyi durdurduk. ‘Bu gece sizi vuracağız; eğer İsrail rejimi de karşılık verirse bütün bölgeyi vuracağız.’ dedik.” ifadelerini kullandı.

Galibaf, bu açıklamalarının ardından kuşatmanın aynı gece kaldırıldığını, bunun mutabakatın imzalanmasından 30 gün sonra gerçekleşmediğini söyledi.

İran Meclis Başkanı, Donald Trump'ın o gece bir paylaşım yaparak kuşatmanın kaldırılacağını ve karşılığında İran'ın da Hürmüz Boğazı'nı açacağını söylediğini belirtti.

Galibaf, Trump'ın paylaşımını gördüğünde müdahale ettiğini belirterek, “Böyle bir anlaşmamız yok.” dediğini aktardı.

Arabuluculara da mesaj gönderdiklerini belirten Galibaf, “Eğer bu paylaşım şimdi kaldırılmazsa saldırırız.” ifadelerini kullandıklarını söyledi.

Galibaf, ilgili gelişmelerin tarihçesinin incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, 58 dakika sonra Trump'ın paylaşımının ikinci bölümünü kaldırdığını ve ardından “Boğaz, mutabakat çerçevesinde cumartesi gününden itibaren açılacak.” şeklinde yeni bir ifade kullandığını söyledi.

İran Meclis Başkanı sözlerini, “Bu müzakere, yani mücadeledir.” diyerek tamamladı.