Katar'dan İranlı pilotların akıbetine ilişkin yeni iddialar

El Cezire'nin haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İranlı pilotların gözaltına alındığı yönündeki açıklamaları kesin bir şekilde reddetti.

Ensari, pilotların akıbetine ilişkin “yanıltıcı açıklamalar” yapılmasından şaşkınlık duyduğunu belirterek, bunun diplomatik çabaların hâlâ devam ettiği bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Katar'ın, söz konusu pilotların geçtiğimiz mart ayında Katar hava sahasını ihlal etmesinin ardından kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Ensari, pilotlarla kurulan temasların yanıtsız kalmasının ardından Katar'ın kendi topraklarını savunmak için gerekli önlemleri aldığını öne sürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha sonra Katar arama-kurtarma ekiplerinin pilotların kalıntılarını bulmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında pilotlardan birine ait kalıntıların bulunduğunu açıkladı.

Ensari, Katar'ın söz konusu pilotun kalıntılarının teslim edilmesi konusunda koordinasyon sağlamak amacıyla İran tarafıyla iletişime geçtiğini iddia etti.

Ensari ayrıca, Katar'ın nisan ayında yürütülen arama çalışmalarının süreci hakkında bilgi almak üzere İran'dan bir ekibin gönderilmesi yönündeki davetine İran tarafının yanıt vermediğini öne sürdü.