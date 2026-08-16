Hürmüz Boğazı’nda ipler tamamen İran’ın elinde!Onlarca gemi Tahran'dan izin bekliyor

Bölgede yerinde incelemelerde bulunan muhabir, onlarca ticari gemi ve petrol tankerinin boğazın derinliklerinde demirlediğini ve geçiş yapabilmek için İran Deniz Kuvvetleri’nden onay beklediğini bildirdi.

“Güney Koridoru” İptal Ediliyor

İran ile Umman arasında yürütülen diplomatik müzakereler sonucunda, bölgedeki stratejik rotalarda değişikliğe gidiliyor. Edinilen bilgilere göre, ABD tarafından “geçici alternatif güzergah” olarak önerilen Güney Koridoru’nun iptal edilmesi planlanıyor. Bundan böyle bölgeden geçiş yapacak tüm tankerlerin, İran Deniz Kuvvetleri ile koordineli hareket etmesi zorunlu kılındı. Ticari gemilerin büyük çoğunluğu ise halihazırda İran’ın belirlediği rotaları tercih ediyor.

İngiltere’den Rapor: 56 Saldırı Kayıtlara Geçti

İngiliz Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO) tarafından yayınlanan güncel veriler de bölgedeki riskli atmosferi doğruluyor. Rapora göre, son yedi günlük periyotta 151 gemi boğazdan giriş-çıkış yaptı. Ancak ABD’nin 28 Şubat’ta bölgedeki gerilimi tırmandıran hamlelerinin ardından, Hürmüz Boğazı ve çevresinde toplam 56 gemi hasar vakası rapor edildi. Bu veriler, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen iki büyük saldırıyı ise kapsamıyor.