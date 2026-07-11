İslam Devrimi Lideri'nden önemli mesaj: Şehit Lider'in intikamı alınacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, İran ve Irak'ta Şehit Lider'in cenaze törenleriyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamaney, İran ve Irak'taki cenaze törenlerine katılan milyonlarca kişiye teşekkür etti.

İran ve Irak halklarının yoğun katılım gösterdiği cenaze törenlerinin tarihi ve düşmanları etkileyen bir dayanışma göstergesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamaney, "Sizin ve bu iki savaşta şehit olan tüm şehitlerin temiz kanının intikamını suçlu ve itibarsız katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam milletimizin talebidir ve kesinlikle gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, İran’daki saldırıların sorumlularının geçmişten bugüne bilindiğini belirterek, "Bu suçlular, sakin ve doğal bir ölüm hayaliyle bu dünyadan ayrılmayacaklarını bilmelidir" dedi.

Mesajda, Şehit Ayetullah Hamaney’in Hz. Hüseyin'in (a.s) yolundan ilerlediği, onun mücadele, direniş ve fedakârlık anlayışının bu mektepten beslendiği ifade edildi.

İran İslam Devrimi'nin de Hüseyni anlayış temelinde şekillendiğini kaydedilen mesajda, Şehit İmam'ın hayatı boyunca bu çizgide hareket ettiği, mücadele ettiği ve aynı yolda şehadete ulaştığı belirtildi.

Devrim Lideri kaleme aldığı mesajda, şehitlerin mazlum şekilde kanlarının dökülmesinin İslam ümmetini harekete geçirdiğini belirterek, bu durumun Kerbela ruhunu yeniden canlandırdığını söyledi.

İran halkının tarih boyunca Hz. Hüseyin'in (a.s) davası ve Hüseyni anlayış uğruna fedakârlık yaptığını belirten Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaeny, bugün de çağın mazlum şehitlerinin haklarının savunulacağını vurguladı.

İran halkının Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed başta olmak üzere düzenlenen törenlerde gösterdiği yoğun katılımı "tarihi ve düşmanları sarsan bir hareket" olarak nitelendiren Ayetullah Hameney, halkın direniş ruhunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Devrim Lideri İmam Hameney ayrıca şehitlerin yolunun korunacağına, bu yolda karşılaşılan zorluklardan korkulmayacağına ve ilahi vaatlere bağlı kalınacağına dair söz verdiklerini belirtti.

