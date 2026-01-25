  1. Türkiye
Türkiye, Şam Havalimanı’na Askerî Radar Konuşlandırıldığı İddialarını Yalanladı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Ankara’nın Şam Uluslararası Havalimanı’na askerî amaçlı bir radar sistemi konuşlandırdığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İSNA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinden yapılan açıklamada, Şam Havalimanı’na kurulan hava trafik kontrol radar sisteminin yalnızca sivil amaçlarla kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu radarın Suriyeli yetkililerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda konuşlandırıldığı, amacının ise hava sahası gözetimini iyileştirmek ve uçuş güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, bu tür haberlerin Türkiye’nin dost, kardeş ve komşu ülkelerle ilişkilerini zayıflatmayı hedefleyen asılsız spekülasyonlar olduğunu ifade ederek, ilgili kurumlara bu iddiaların dikkate alınmaması çağrısında bulundu.

İsrail basını, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Şam Uluslararası Havalimanı’na gelişmiş bir askerî radar sistemi konuşlandırdığını ileri sürmüştü.

Azar MAHDAVAN

