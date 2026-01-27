  1. Türkiye
Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara’da görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Türk medyasına göre, Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.

