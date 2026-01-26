  1. Dünya
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinub Türkiye'yi ziyaret edecek

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.

