Lübnan’da İran’la dayanışma mitingi

Al Manar TV kanalına göre, Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin yanı sıra Sur, Baalbek ve Nebatiye kentlerinde Lübnan halkının yoğun katılımıyla İran’la dayanışma mitingi düzenlendi.

Büyük halk gösterisi Dahiye bölgesinde yerel saatle 15.30’da başladı.

Lübnan Hizbullah Hareketi, İran İslam Cumhuriyeti’yle dayanışma amacıyla ve düşmanların İran İslam Devrimi Lideri’ne yönelik hakaretlerini kınamak için geniş katılımlı bir halk gösterisi düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Hizbullah, yayımladığı yazılı açıklamada; ABD ve Siyonist rejimin tehditleri ile sabotaj girişimleri karşısında İran halkı ve liderliğiyle dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Direniş yanlısı Lübnan medya organları, söz konusu çağrının; İran İslam Cumhuriyeti’ne, bilge liderliğine ve onurlu halkına destek vermek, aynı zamanda İmam Hamaney'e yönelik hakaretleri açık şekilde kınamak amacıyla yapıldığını bildirdi.



