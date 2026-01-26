Hizbullah lideri Naim Kasım'dan İran'a büyük destek

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Başkent Beyrut'ta düzenlenen İran'la dayanışma mitinginde konuştu.

Şeyh Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik tehditkar sözlerine tepki göstererek, “Trump’ın İslam Devrimi Lideri’ni hedef almakla tehdit etmesi aslında on milyonlarca insanı tehdit etmek anlamına gelir. İmam Hameney bizm Veliyyü'l-emr (Emir sahibi) ve liderimizdir. Trump'ın İmam Hameney’e yönelik tehdidi karşısında sessiz kalmayacağız. Bu tehditlerle her türlü önlem ve hazırlıkla mücadele etmek bizim görevimizdir." dedi.

İran'daki gelişmeleri değerlendiren Naim Kasım, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti’nin elde ettiği başarılar, ABD ve İsrail için en büyük darbe oldu. İran, 12 Günlük Savaş'ta direndi ve İmam Hameney’in liderliğinde ABD ve İsrail'in planlarını boşa çıkarmayı başardı. Düşmanlar, ekonomik durum üzerinden İran'ı içeriden devirmek istediler, bu yüzden ülkeye sızan sabotajcıları güvenlik güçlerini ve halkı hedef alarak camileri, arabaları ve kamu mallarını ateşe verdiler."

Hizbullah lideri, “ABD ve İsrail rejimi İran'a karşı savaş başlatırsa tarafsız kalmayacağız” açıklamasını yaptı.

Naim Kasım, "İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hameney ve İran halkına desteğimizi yineliyoruz" diye konuştu.