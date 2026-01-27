  1. Siyaset
27 Oca 2026 10:31

İran’dan ABD’ye Sert Tepki: Sürekli Egemen Ülkeler Tehdit Ediliyor

İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Büyükelçisi ve Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre İrevani, ABD’nin uzun süredir egemen ülkeleri askeri müdahale ve topraklarına el koyma tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

İrevani, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da İran’ı defalarca açık bir şekilde güç kullanmak ve askeri müdahalede bulunmakla tehdit ettiğini vurguladı.

ABD’nin bu tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Washington yönetiminin ihlallerini açıkça ve gerçek adıyla tanımlaması gerektiğini ifade etti.

Azar MAHDAVAN

