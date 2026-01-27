NATO’dan İran mesajı: Müdahale gündemimizde yok

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi’nde yaptığı açıklamada, İran’ın iç işlerinin NATO’nun ilgi alanında olmadığını söyledi. Rutte, NATO için esas önemli olan konunun İran’ın Kuzey Kore, Rusya ve Çin ile yürüttüğü iş birlikleri olduğunu belirtti.

NATO’nun yalnızca Euro-Atlantik güvenliğine odaklandığını vurgulayan Rutte, ittifakın bağımsız ülkelerin iç siyasi meselelerine müdahale etmeyeceğini ifade etti. Bu açıklama, son dönemde artan bölgesel ve küresel gerilimler nedeniyle gündeme gelen “NATO İran’a müdahale eder mi?” tartışmalarına da son noktayı koydu.

Rutte’nin açıklamaları, NATO’nun İran’a yönelik gerilimi tırmandırma ya da doğrudan bir müdahale planı bulunmadığını ortaya koydu.