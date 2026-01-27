İran’dan Siyonist bakanın müdahaleci açıklamalarına tepki

İran’ın Bakü Büyükelçiliği Basın Birimi yaptığı bir açıklamada, işgalci Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan’a yaptığı ziyaret sırasında, İran'a yönelik yaptığı asılsız, kışkırtıcı ve tamamen yalan dolu açıklamaları kınayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu hususları vurguladı:

“Filistin halkına yönelik terör, işgal ve sömürgeci soykırım ile kurulan ve işgalcilik, devlet terörizmi ve apartheid ile özdeşleşen bir rejimin temsilcisi, başka ülkelerin iç meseleleri hakkında insan hakları konuşma veya herhangi bir şekilde ahlaki ve hukuki meşruiyete sahip değildir. Bu yalan dolu açıklamalar, bu rejimin savaş suçları karşısında dünya kamuoyunun dikkatini saptırmaya yönelik umutsuz bir çabadır.

Bu gayri meşru ve suçlu rejimin suçlarını örtbas etmek için sağlanan fırsattan üzüntü duyarak, Bakü’de İran yönelik asılsız suçlamalar ve saçmalıkların dile getirilmesini kınıyor ve İran ile Azerbaycan halkları arasındaki derin, tarihi ve kopmaz bağları vurguluyor. Ayrıca, bu tür fitne yaratma girişimlerine ve Siyonist rejimin müdahaleci eylemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatır.”

Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gidi'on Saar, Pazartesi günü Bakü'de Azerbaycanlı yetkililerle yaptığı görüşmede, İran'daki son olaylara dair müdahaleci açıklamalar yapmıştı.