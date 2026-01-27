İran’dan İsrail’e kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Siyonist rejimin Lübnan’a düzenlediği saldırı ve El Menar TV sunucusu Ali Nuriddin’in şehit edilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakayi, Ali Nuriddin’in şehadetinden dolayı ailesine ve Lübnan medya camiasına başsağlığı diledi. İsrail rejiminin bu eylemini çirkin ve terörist bir suç olarak nitelendiren Bakayi, bu durumun medya mensuplarına yönelik her türlü saldırıyı yasaklayan temel uluslararası hukuk kurallarının ağır bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bakayi, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası hukuki mercilerin, Siyonist rejim tarafından işlenen suçları soruşturma ve rejimi sorumlu tutma sorumluluğuna dikkat çekti.

Sözcü, Siyonist rejimin Kasım 2024 ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğini ve Lübnan’ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlattı. Bakayi, bu bağlamda, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun, Siyonist rejimin hukuku çiğnemesine ve savaş kışkırtıcılığına karşı kolektif sorumluluğuna işaret etti.