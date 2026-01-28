İran ve Katar Dışişleri Bakanları Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah Al Sani, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran ve Katar dışişleri bakanları, ortak ilgi alanlarını kapsayan tüm alanlarda iş birliğinin sürdürülmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca görüşmede, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelere değinilerek, bölgesel istikrarın korunması ve gerilimin azaltılması amacıyla diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.