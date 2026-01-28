Yemen Ensarullahı: Abraham Lincoln'un bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz

Sana’daki askeri bir kaynak, Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada, Ensarullah Hareketi’nin, Amerikan savaş gemileri ve uçak gemilerinin Kızıldeniz ve Umman Denizi’ne yaklaşmasına izin vermeyeceğini söyledi. Kaynak, bu gemilerin Yemen için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Aynı kaynak, ABD’nin bölgedeki son askeri hareketliliğine, özellikle de daha önce Yemen güçleri tarafından defalarca hedef alınan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin liderliğindeki “taarruz grubunun” bölgeye girişinin duyurulmasına dikkat çekerek, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin alarm ve muharebe hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardığını ifade etti.

Bu kapsamda, Ensarullah’a yakınlığıyla bilinen askeri uzman Tuğgeneral Aziz Raşid, Yemen donanmasının Kızıldeniz ve Umman Denizi’ndeki düşman hareketlerini yakından takip ettiğini ve Amerikan donanmasının konuşlanma girişimlerini engellemek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Raşid, El-Ahbar gazetesine yaptığı değerlendirmede, söz konusu uçak gemisinin, Yemen’in Gazze’ye destek amacıyla savaşa dahil olduğu dönemde bölgede konuşlu bulunduğunu ve bu süreçte Yemen güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde her türlü saldırıyı püskürtecek ve düşman hedeflerini vuracak en üst düzey askeri hazırlık içinde olduğunu vurgulayan Raşid, bu hazırlık seviyesinin bugüne kadarki en yüksek noktada olduğunu ifade etti.

Raşid ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgede yeni bir savaş girişiminde bulunması halinde askeri sürprizlerle karşılaşacaklarını dile getirerek, Washington’un Yemen’den daha önce aldığı dersleri hala yeterince kavrayamadığını söyledi. Olası bir İran ile ABD-İsrail ekseni arasındaki çatışmanın, tüm bölgeyi ateşe sürükleyeceği uyarısında bulundu.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Umman Denizi’nde görev yaptığı süre boyunca defalarca Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarına hedef olmuş ve 2024’ün sonlarında, Yemen kaynaklı saldırılar nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.