  1. Dünya
  2. Afrika
8 Şub 2026 14:48

Türkiye, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Türkiye, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca yönelik sivil can kayıplarına yol açan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırının, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Sudan hükümeti, gün içerisindeki açıklamasında HDK'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

News ID 1934269
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler