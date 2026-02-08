Türkiye, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırının, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Sudan hükümeti, gün içerisindeki açıklamasında HDK'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA