Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan Tıp Merkezi'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Naim Kasım, "Hizbullah olarak temel hizmetleri mümkün olan en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz, ancak asıl sorumluluk hükümete aittir" dedi.

Siyonist rejimin devam eden saldırılarına tepki gösteren Naim Kasım, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu en büyük sorunun Siyonist-Amerikan cephesinin saldırganlığı olduğunu belirtti.

Hizbullah lideri, “Lübnan, bağımsızlığını korumayı, topraklarını özgürleştirmeyi ve fedakarlık ile direnişin bir modeli olmayı başardığı için çok önemli bir ülkedir” açıklamasını yaptı.

Naim Kasım, sözlerine şöyle devam etti:

“Düşman İsrail yayılmacı projesini gerçekleştirmek için güç, işgal, suç ve soykırıma başvuruyor. İsrail’in bu projeleri devam ettiği sürece ülkemizin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına olan inancımız ve kararlılığımız bitmeyecek”

Şeyh Naim Kasım, "ABD-İsrail saldırganlığı yaklaşık 15 aydır devam ediyor. Lübnan'ın asıl sorunu İsrail-Amerikan saldırganlığıdır ve çözümü ise bizim gücümüz ve direnişimizdir" ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, "Düşman, direnişi silahsızlandırmak için Lübnan hükümetine her türlü baskıyı uyguladı, ancak sonuç alamadı." diye konuştu.

Naim Kasım, Hizbullah'ın ülkenin ulusal egemenliğini korumak için Beyrut hükümetle el ele çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı.